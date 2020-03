Cettrans adia prazo de regularização do EstaR

A Cettrans/Transitar reforça aos usuários do Estacionamento Regulamentado de Cascavel que as notificações emitidas do EstaR entre os dias 10 e 19 de março poderão ser regularizadas normalmente a partir do dia 6 de abril, prazo estimado para o retorno das atividades interrompidas pelo Decreto Municipal que estabelece medidas para proteção da população e enfrentamento da Covid-19 (coronavírus). Caso novos decretos sejam editados ampliando o prazo de isolamento social, a direção do EstaR comunicará novas datas para a regularização.

De acordo com o supervisor de trânsito Luiz Cláudio Inocêncio, que atua no EstaR, a equipe está trabalhando para que nenhum usuário do sistema de Estacionamento Regulamentado seja prejudicado. “Após a retomada das atividades estaremos emitindo notas de comunicação informando aos nossos usuários os prazos para recebimentos das notificações”, reforçou.

Multas de trânsito

Ainda em consequência da pandemia, a Cettrans/Transitar também está seguindo a Deliberação nº 185/2020 do Conselho Nacional de Trânsito (Contran) no que diz respeito a multas de trânsito. Desta forma, estão interrompidos – por tempo indeterminado – os prazos para apresentação de defesa de autuação, recursos de multa e defesa processual, bem como o prazo para identificação do condutor infrator.