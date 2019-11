Ceonc estuda criar Centro de Diagnóstico Precoce do Câncer

Reportagem: Milena Lemes

Cascavel – O Ceonc (Hospital do Câncer) em Cascavel estuda criar o primeiro CeoncPrev (Centro de Diagnóstico Precoce do Câncer do Oeste do Paraná) no Estado.

De acordo com o diretor do Centro de Diagnóstico, Rogilson Rodrigues, a ideia é atender diariamente 15 pacientes dos 50 municípios do oeste do Paraná, em parceria com o Ciscopar (Consórcio Intermunicipal de Saúde Costa Oeste do Paraná), o Cisop (Consórcio Intermunicipal de Saúde do Oeste do Paraná) e o Cisi (Consórcio Intermunicipal de Saúde Iguaçu).

“É importante para a região, visto que a quantidade de pessoas que procuram o hospital para tratamento de câncer já vem em um estágio avançado, é isso que nós precisamos evitar. Queremos que as pessoas venham fazer um diagnóstico precoce do câncer, não apenas o tratamento”, explica Rogilson.

Os pacientes serão encaminhados pelos médicos na própria cidade onde vivem. “O paciente será atendido na unidade de saúde do bairro em que ele mora e o médico fará algumas perguntas para saber se ele é propenso a ter câncer. Se for propenso, o médico solicitará que ele faça o exame preventivo”, explica o coordenador do Centro.

De acordo com Rogilson, o centro custará R$ 1,4 milhão por ano. “O Estado entra com recurso para montar o programa e pagar os funcionários. Já o Ceonc arcará com todos os exames”.

No Centro serão realizados exames preventivos de câncer de mama, de próstata e de pulmão, os três tipos mais diagnosticados na região oeste do Paraná.