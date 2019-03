Centroavante do FC Cascavel é vendido para clube da Califórnia

Um dos grandes objetivos do Futebol Clube Cascavel, que é ser um revelador de talentos do mundo da bola, vem se concretizando a cada nova negociação. O último contrato firmado foi com o Orange County Soccer Club, clube da cidade de Irvine, na Califórnia, Estados Unidos. Quem já está em solo estadunidense é o centroavante de 20 anos Vinicius Damaceno, conhecido como Chininha. Ele foi vendido para o time californiano nessa que é a primeira operação do FC Cascavel com o mercado americano. “O contrato é bem complexo, depende um pouco do desempenho do jogador, mas temos garantido o percentual de vendas futuras”, explica o presidente Valdinei Silva.

Vinicius chamou a atenção por sua evolução. Chegou ao FC Cascavel para compor a base em 2017. Já em 2018 foi para o Fortaleza, que estava disputando a Série B do Campeonato Brasileiro, e retornou para Cascavel para compor a base novamente. “O professor Foiani foi acompanhando ele, gostou do desempenho do Vinicius e o colocou para jogar no time profissional. Ele começou a fazer boas partidas, entrou em dois jogos do profissional e chamou atenção de um empresário investidor, que tem contato com o Orange County, e nos procurou para fazer uma proposta de levar o Vinicius para disputar um campeonato na Califórnia”, detalha Sebastião Marques, diretor-executivo do FC Cascavel.

No que depender da performance do atleta, o futuro está garantido, já que o garoto tem se apresentado bem nas primeiras atividades fora do Brasil. Vinicius marcou cinco gols nos dois amistosos que participou até agora e está em preparação para disputar um campeonato na Califórnia.