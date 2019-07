Centro de Saúde da Apae próximo de finalizar etapa

O novo Centro de Saúde da Apae de Cascavel está bem perto de finalizar a etapa inicial das obras. A expectativa é de que até a próxima semana sejam concluídos os serviços de terraplanagem. Operários, auxiliados por máquinas e caminhões, trabalham em dois períodos para atender ao cronograma estabelecido.

A etapa seguinte envolverá a construção de um muro de contenção e os trabalhos de fundação do novo Centro de Saúde.

Os recursos para a construção do centro e das demais obras do arrojado projeto de revitalização estrutural da Apae serão provenientes das doações da comunidade e das notas fiscais do Programa Nota Paraná. Para ajudar, basta colocar o cupom fiscal sem preencher o próprio CPF em uma das dezenas de urnas espalhadas por pontos estratégicos do comércio local. “A participação da sociedade será fundamental no sentido de tornar a Apae um lugar muito melhor para atender os nossos alunos e a comunidade como um todo”, destacou o presidente da Apae de Cascavel, Evilasio Schmitz.

Nova estrutura

O Centro de Saúde da Apae terá 2.322 metros quadrados bem distribuídos, com vários setores voltados às diferentes áreas atendidas. Se a Apae já contava com um serviço de qualidade na prestação de serviço na área de saúde, passará a atender um número bem superior à média atual, na casa dos 4.750 atendimentos mês. O ambiente será todo adaptado e concebido dentro das mais rigorosas normas de acessibilidade. O centro prestará assistência nas áreas de fisioterapia, hidroterapia, pediasuit, integração sensorial, terapia ocupacional, odontólogo, psicólogo e fonoaudiólogo.