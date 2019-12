Centro de reabilitação tem alto índice de recuperação

O Centro de Apoio e Reabilitação de Toxicômanos e Alcoolistas (CARTA), situada na Fazenda do Senhor Jesus no interior de Palotina, surgiu da ideia de se fazer um trabalho voltado para a recuperação de dependentes químicos, em forma de grupo de autoajuda com reuniões semanais.

Funcionando há 31 anos, o centro já atendeu mais de 4 mil pessoas com alto índice de recuperação.

O trabalho é duro e voluntário. “Atualmente contamos com 26 pessoas que se dedicam voluntariamente à instituição, além de um monitor, um auxiliar e um psicólogo e toda a diretoria”, diz o presidente da entidade Mário Pizzatto.

Para manter o atendimento é gasto mensalmente entre R$ 25 e R$ 32 mil entre alimentação, transporte, material, energia elétrica e manutenção do local.

“Para custear estas despesas nós dependemos de empresas e entidades que através de promoções realizadas na comunidade, repassam os valores arrecadados para a manutenção do local. A prefeitura cede uma sala, e também presta atendimento à saúde através do CAPS, Posto de Saúde e Hospital Municipal”, afirma.

Tratamento

Antes de entrar na Comunidade Terapêutica o candidato passa pelo processo de triagem, juntamente com membros da família. Este processo consiste em uma breve entrevista com o psicólogo a fim de ser esclarecido como funciona, verificar se realmente a pessoa deseja fazer o tratamento e passar por exames médicos.

Os exames médicos são necessários para ter uma ideia do quadro geral de saúde da pessoa que vai se submeter ao tratamento, a fim de que os eventuais cuidados necessários possam ser administrados. Ex: se a pessoa tiver diabetes ou hepatite C a equipe saberá quais os cuidados alimentícios e medicamentosos deverão ser administrados.·.

Hoje estão em tratamento 25 pessoas que, com o apoio dos profissionais, e voluntários recebem o atendimento em 12 passos dos narcóticos anônimos, apoio psicológico e participam de debates sobre a doença e adicção.

Os “Doze Passos” dão subsídios para aprofundamento em vários temas que tem relação direta ou indireta com a recuperação, como os descontroles gerados pelo uso compulsivo de substâncias psicoativas; o desequilíbrio e descontrole emocional, individual e social, que levam o dependente a ter comportamentos prejudiciais a si e a outros, além de entender a necessidade de prosseguir com as práticas aprendidas no programa em todas as atividades diárias, entre outros.

Os internos participam periodicamente de seminários e palestras para enriquecer seus conhecimentos, com médicos, técnicos de diversas áreas, outros profissionais de saúde que repassam informações relacionadas às drogas ou à dependência química. A forma utilizada é a divisão em grupos de estudo e as conclusões são apresentadas e debatidas entre os participantes.

Compromisso

O interno terá que cumprir rigorosamente alguns compromissos antes do início do tratamento:

-Durante o período de 6 meses o interno não poderá sair do local.

– Não serão aceitos internos com idade inferior a 18 anos.

– Dependentes com problemas de alcoolismo crônico deverão primeiro fazer a desintoxicação clínica antes de ingressar na Comunidade Terapêutica.

– O C.A.R.T.A. não utiliza medicamentos psicotrópicos no programa de recuperação, sendo assim não está habilitado para atender pacientes que apresentem distúrbios psiquiátricos.

– Somente serão feitas internações com agendamento prévio, portanto, o candidato deverá vir após marcar dia e horário por telefone: (44) 3649 4176, (44)9 9956-7767.