Centro de Reabilitação oferece atendimento aos acompanhantes

O CRF (Centro de Reabilitação Física) do curso de Fisioterapia da Unioeste (Universidade Estadual do Oeste do Paraná), câmpus de Cascavel, está disponibilizando atendimento aos acompanhantes dos pacientes que tiverem interesse em aferimento de pressão arterial, orientações sobre uso de medicamentos contínuos, bem como orientações para troca de curativos, verificação de glicemia para os portadores de diabetes, entre outros.

Os interessados podem comparecer na recepção da Fisioterapia munidos de documentos pessoais, comprovante de residência e principalmente o cartão SUS. O cadastro é feito de forma rápida, o acompanhante pode receber o atendimento no mesmo horário do paciente acompanhado, sem necessidade de marcar dia e horário.

É importante destacar que a verificação de glicose será disponibilizada somente para os acompanhantes que já são diagnosticados com diabetes e que fazem uso de medicamento contínuo.

Os atendimentos serão realizados de forma individual pela equipe de enfermagem do Centro de Reabilitação Física.

Para mais informações, os acompanhantes podem entrar em contato pelos seguintes telefones: (45) 3220-3157, (45) 3220-3236 e (45) 3220-7316.