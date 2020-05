Centro de Eventos de Umuarama ganha calçadas em pedra luminária

O Centro de Eventos de Umuarama está ganhando revestimento de todo o calçamento externo em pedra luminária. A obra faz parte do contrato da última etapa de construção, que está em andamento, com recursos da ordem de R$ 995 mil, sendo R$ 10 mil em contrapartida da Prefeitura e o volume maior do governo federal, através de emenda do então deputado Osmar Serraglio ao Orçamento da União, junto ao Ministério do Turismo.

O diretor de Obras da Prefeitura, Nélio Guazzelli, informou que resta a executar, ainda, o equivalente a R$ 600 mil desse contrato. “Esta etapa compreende a finalização do foyer (hall de entrada), com piso em granito, forro em ACM, climatização, iluminação e um balcão para recepção, além da construção de um depósito de materiais e equipamentos, já finalizada, a cargo da empresa Arenito Engenharia e Construções, de Paranavaí”, detalhou.

Por conta dos prazos esgotados em algumas fases, a obra precisou ser reprogramada junto à Caixa Econômica Federal – responsável pela liberação dos recursos – e as negociações estão em estágio avançado, incluindo a definição de itens e materiais de acabamento, forro interno e beirais. “Depois vamos licitar a reforma dos equipamentos de prevenção e combate a incêndios, que precisam ser adequados às novas normas de segurança. A construção do Centro de Eventos já dura 12 anos e neste tempo a legislação foi atualizada”, acrescentou o diretor.

Entre a atualização destes dispositivos e a reforma da parte antiga da obra – salão, cozinha e refeitório, banheiros e auditório, entre outras instalações, já desgastados pelo tempo –, Nélio Guazzelli estima que serão necessários mais R$ 1,5 milhão em investimentos para finalizar a construção. Não é possível estimar um prazo de entrega porque esta parte final dependerá de licitação e por conta das eleições de outubro próximo o calendário deste ano é bem apertado.

O Centro de Eventos já recebeu mais de R$ 11 milhões em investimentos (R$ 9,5 milhões do Ministério do Turismo e o restante do município). Iniciada em 2008, a obra se arrastou devido aos atrasos na liberação de recursos, “mas agora estamos realizando a última etapa e acreditamos que esta obra importantíssima finalmente será concluída”, apontou o prefeito Celso Pozzobom.

O salão tem 4,5 mil m² e um espaço na parte externa será estruturado com água, energia e esgoto para abrigar exposições de grandes equipamentos. “Esse Centro de Eventos e o aeroporto ampliado, com voos regulares, são obras que devem melhorar o aspecto econômico de Umuarama, atraindo novos investimentos e desenvolvendo o turismo de eventos em nossa cidade, que tem um enorme potencial ainda pouco explorado”, completou o prefeito.