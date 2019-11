Centro de Especialidades Odontológicas de Santa Terezinha entra em nova fase

O espaço para o tratamento público da saúde bucal especializada dos moradores de Santa Terezinha de Itaipu foi reestruturado. Com investimento do governo municipal, na ordem de R$ 122.435,42 – entre readequação completa do espaço físico e novo mobiliário -, o Centro de Especialidades Odontológicas (CEO) foi entregue pelo prefeito Cláudio Eberhard, na tarde de quarta-feira (27), para uma nova fase.

“A qualidade dos serviços prestados para a população, que necessita de atendimento, é a nossa marca e, proporcionar um ambiente agradável,tanto aos pacientes, quanto aos profissionais que atuam no local, faz parte do processo”, disse o gestor público. O CEO presta serviço aos itaipuenses há 17 anos. O serviço de saúde bucal especializado foi implantado em 2002, na primeira gestão de Cláudio Eberhard e, após passar por um período de atendimento em espaço improvisado de 70 m² e ter a sede própria inaugurada em dezembro de 2008, hoje recebeu nova reestruturação em área de 250 m².

Mas, segundo o prefeito, as novidades não param. “O próximo passo será ampliar o número de profissionais e estender o horário de atendimento para possibilitar àqueles que trabalham e precisam ser atendidos a partir das 18h”.

Para o coordenador de CEO e presidente do Conselho Municipal de Saúde, Heraldo Neris Pedro, o momento é de alegria para toda equipe de saúde. “O ambiente ficou mais agradável para todos. O resultado, certamente, será a garantia de um atendimento de qualidade”, ressaltou.

O cirurgião dentista e responsável pela endodontia do CEO, Rogério Augusto, acrescentou que “esse é um momento único para toda equipe, além de ser um divisor de águas no tratamento aos pacientes”. “É mais conforto e qualidade para todos”.

Modernização – A obra contempla instalação de novo gradil frontal, portão externo e alambrado lateral, limpeza e lavagem geral interna e externa, manutenção e revisão do sistema de captação de água pluvial, substituição de portas e janelas de ferro, novas janelas, instalação de forros e alvenarias.

Além da pintura de todo o prédio, da casa de compressores e do abrigo de gás, cobertura e piso da área de serviço, substituição das venezianas por vidro temperado, adequação de calçada para portadores de necessidades especiais, incluindo piso tátil, manutenção da estrutura metálica de cobertura, instalação de moveis sob medida e demais reparos.

A entrega da revitalização contou com a presença da vice-prefeita, Neide Mariot Corrente, dos vereadores da base política, membros do Conselho Municipal de Saúde e membros da equipe de governo.