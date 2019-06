Centenas de produtores podem perder CAD/PRO

Curitiba – Centenas de produtores rurais e pecuaristas precisam procurar a Receita Estadual do Paraná com urgência nas próximas semanas. Eles poderão ter seu CAD/PRO (Cadastro de Produtor Rural) suspenso a partir do mês que vem.

São produtores – a maioria ligada à agricultura familiar – que deixaram de emitir notas fiscais do produtor nos últimos 12 meses. Assim, há um entendimento de que eles possam ter deixado a atividade.

Quem não emitiu mas continua no campo precisa regularizar a situação sob o risco de perder o cadastro em definitivo. Sem o CAD/PRO, os produtores não conseguem ter acesso ao crédito rural com juros mais baixos nem benefícios concedidos à categoria.

Segundo o assessor técnico do Sistema Faep, Nilson Hanke Camargo, a novidade é que a Receita Estadual informou que fará a suspensão, já que isso sempre ocorre sem aviso. “Observa-se o movimento da emissão de notas, que é feito em parceria com as prefeituras, e quem não as emitiu vai para essa lista. Essa é uma ação de rotina, mas ocorre a cada dois ou três anos”.

Produtores podem obter mais informações na prefeitura local ou nas delegacias regionais da Receita Estadual.

As suspensões começam a ocorrer a partir de 11 de julho e a notificação está publicada no Diário Oficial do Estado de 12 de junho.

Reportagem: Juliet Manfrin