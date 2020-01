Celulares são apreendidos em potes de comida com fundo falso na Cadeia de Marechal

Policiais penais apreenderam nesta quinta-feira (9), celulares, chips, fones de ouvido e carregadores escondidos no fundo falso de potes de comida com duas visitantes na Cadeia Pública de Marechal Cândido Rondon, durante procedimento de revista dos alimentos.

Durante a revista dos alimentos foram apreendidos quatro celulares, dois carregadores, dois fones de ouvido e três chips, escondidos em fundos falsos de potes com comida, que seriam entregues por duas visitantes, a presos da unidade.

A ação ocorreu durante a entrada de visitas na Cadeia – as quais além de passarem por revista corporal – ainda precisam submeter a alimentação que levam aos presos, à revista minuciosa.

As pessoas responsáveis por levar os ilícitos foram imediatamente identificadas. Uma delas, uma mulher de 47 anos, visitaria o filho preso. No pote de comida desta visitante, estavam escondidos quatro celulares e três chips.

A outra visita, uma outra mulher de 32 anos, visitaria o esposo que também está preso nesta unidade. No fundo falso, do pote de comida que estava levando, foram encontrados dois carregadores e dois fones de ouvido.

Conforme explica o chefe da Cadeia, Valdemir Roza dos Santos, as visitas foram encaminhadas à 47ª Delegacia de Polícia de Marechal Cândido Rondon, onde foram ouvidas e realizados Boletins de Ocorrência. As mulheres foram liberadas e irão responder criminalmente pelo ato. Além disso, elas tiveram suas carteiras de visitação retidas, ficando proibidas de realizar visitas, por 12 meses.

Para o coordenador regional do Depen, em Cascavel, Thiago Correia, apreensões com estas mostram o compromisso dos profissionais do Departamento Penitenciário, em especial, dos Policiais Penais com o trabalho desenvolvido nas unidades penais do Estado.

“Desarticular ações criminosas dentro dos presídios e cadeias é uma das missões dessa coordenação e os nossos policiais penais têm agido com muito profissionalismo e eficiência nesta importante missão”, finalizou.

Celulares em meio ao pão

Apreensão semelhante ocorreu ontem (08), na Penitenciária Estadual de Cascavel – PEC. Os policiais penais desta unidade encontraram cinco aparelhos celulares em meio a pacotes de pão de forma.

Os aparelhos foram enviados, via correio, junto com alimentos para um preso da unidade. Foram apreendidos, também, carregadores que estavam nos pacotes.

O nome do remetente era falso. O preso que receberia a encomenda foi identificado. O caso foi registrado e os aparelhos encaminhados ao Setor de Inteligência do Depen.