Celulares são apreendidos em ações da Operação Hórus no oeste

Por volta das 12h da segunda-feira (4), integrantes da Força Nacional com apoio de policiais federais, em patrulhamento terrestre na Vila Portes, visualizaram uma movimentação suspeita nas imediações da esquina da Rua Cruz e Souza com Avenida Carlos Gomes.

Assim, foram efetuadas diligências no local, tendo sido encontrado um volume abandonado contendo diversos celulares do tipo IPhone.

Foram feitas diligências nas proximidades, no entanto não foi possível localizar o proprietário.

O material foi apreendido e encaminhado para a Receita Federal de Foz do Iguaçu para procedimentos cabíveis.

Fazem parte a Operação Hórus PF, PRF, RF – Alfândega, PM (COBRA/BPFRON e BOPE), PC PR (COPE e TIGRE) FNSP e Exercito do Brasil, com o apoio da SEOPI/MJSP.