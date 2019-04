Celulares e droga são apreendidos na PEC

Dois minicelulares e nove buchas de maconha foram apreendidos ontem na PEC (Penitenciária Estadual de Cascavel) durante Operação de Revista Geral, realizada após denúncias. Agentes do SOE (Setor de Operações Especiais) e agentes penitenciários da unidade encontraram os telefones dentro de televisores, em cubículos e galerias diferentes. Já a maconha estava nos pertences dos presos.

O coordenador regional do Depen, Thiago Correia, destacou a importância do trabalho em conjunto: “Sempre faremos essa integração, não só entre os agentes da PEC, mas também com todas as forças de segurança pública do Estado, pois garantem maior segurança dentro das unidades do Estado”.

Os detentos identificados como donos dos materiais serão responsabilizados e ficarão à disposição do Conselho Disciplinar.

Os celulares serão encaminhados ao Setor de Inteligência do Depen (Departamento Penitenciário) para que os conteúdos sejam analisados.