Celulares, carregadores e chips são apreendidos em geral na PEC

A revista geral realizada nesta quinta-feira (12), na Penitenciária Estadual de Cascavel (PEC), resultou com a apreensão de 03 aparelhos celulares, 05 chips telefônicos e 06 carregadores.

Os trabalhos começaram nas primeiras horas da manhã e contaram com o apoio de agentes do Setor de Operações Especiais (SOE), agentes penitenciários da unidade e alunos do Curso de Formação da Guarda Municipal de Cascavel.

Além disso, todas as galerias da unidade passaram pela revista estrutural.

A ação ocorreu de forma preventiva com o objetivo de evitar ilícitos dentro da penitenciária e frustrar qualquer tentativa de fuga.

Todo o material apreendido foi encaminhado ao Setor de Inteligência do Depen.