Celular é apreendido durante revista geral na PEC

Um celular foi apreendido durante um procedimento de revista geral, na PEC (Penitenciária Estadual de Cascavel), na tarde desta quinta-feira (20). Ainda durante os trabalhos, um preso acabou isolado, pois assumiu ser o dono do aparelho.

A ação, rotineira, foi desencadeada por policiais penais do GSI (Grupo de Segurança Interna), SOE (Setor de Operações Especiais), agentes de plantão e contou com o apoio de policiais militares do Pelotão de Choque de Cascavel.

As equipes realizaram o procedimento em 16 galerias da unidade. Além de buscar por materiais ilícitos, conferiram a estrutura dos cubículos.

O procedimento começou nas primeiras horas da manhã e foi finalizado no período da tarde. O celular apreendido foi encaminhado ao Setor de Inteligência do Depen PR.

Fuga de detentos

Na madrugada da última segunda-feira (17), dois presos fugiram da unidade, depois de abrirem um buraco em uma parede. A ação foi flagrada por câmeras de segurança. Outros três detentos que tentavam escapar, foram surpreendidos e contidos pelos policiais penais de plantão.

O caso foi registrado, mas até o momento os fugitivos não foram localizados. Denúncias sobre o paradeiros deles, pode ser feitas pelos telefones 190, 197 ou de forma anônima pelo 181.