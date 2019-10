Ceasa de Cascavel abrirá no Dia de Finados

A Gerência da Ceasa Cascavel comunica que seu mercado atacadista estará aberto normalmente no próximo sábado (02), 2 de novembro, Dia de Finados, feriado nacional. As outras quatro Ceasas no Estado, em Curitiba, Londrina, Maringá e Foz do Iguaçu, fecham nessa data. Confira os horários habituais de funcionamento.

Serviço

Ceasa Cascavel

Dia 2 de novembro, sábado, mercado aberto das 6h às 12h

Horários: de segunda-feira a sábado, das 6h às 12h

Endereço: BR 467, km 110,6 – saída para Toledo

Fone: (45) 3323-6741

Ceasa Curitiba

Dia 2 de novembro, sábado, mercado fechado.

Horários: boxes de segunda a sexta-feira, das 4h30 às 17h.

Mercado do Produtor, de segunda a sexta-feira, das 4h30 às 12 horas. Sábados: das 4h30 às 12h

Mercado de Flores: das 6h às 14h

Endereço: BR 116, km 111, nº 22.881 – bairro Tatuquara

Fones: (41) 3341-8300 – 3348-6690

Ceasa Londrina

Dia 2 de novembro, sábado, mercado fechado

Horários: Segundas, quartas e sextas-feiras, das 4h às 8h, e das 13h30 às 16hTerças, quintas-feiras e sábados, das 5h às 9h

Endereço: Av. Brasília, nº 10.000, Gleba Ribeirão Lindoia

Fones: (43) 3325-4713 / (43) 3325-4404

Ceasa Maringá

Dia 2 de novembro, sábado, mercado fechado

Horários: de segunda a sexta-feira, das 5h30 às 12h

Sábados: das 5h30 às 10h

Endereço: Rodovia PR-317, nº 6.330 – saída para Campo Mourão.

Fone: (44) 3266-1147

Ceasa Foz do Iguaçu

Dia 2 de novembro, sábado, mercado fechado

Horários: de segunda a sexta-feira, das 5h às 15

Sábados, das 5h às 14h

Endereço: Av. Juscelino Kubitschek, nº 1.254

Fone: (45) 3522-1129

Ceasa Paraná Administração

Atendimento: de segunda-feira a sexta-feira, das 8h às 12h e das 13 às 17 horas

Endereço: Av. Nossa Senhora da Luz, nº 2.143, bairro Jardim Social – Curitiba

Fone: (41) 3253-3232 / (41) 3352-7456