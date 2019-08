Ceará vence o clássico contra o Fortaleza

Nas arquibancadas, as torcidas fizeram na festa. Dentro de campo, o Ceará levou a melhor, na noite deste sábado (3), e venceu o clássico contra o Fortaleza por 2 a 1, em jogo válido pela 13ª rodada do Brasileirão. Na Arena Castelão, Thiago Galhardo e Felippe Cardoso fizeram os gols do Vozão, enquanto Juninho, de pênalti, descontou para o Tricolor.

Com o resultado, o Alvinegro assumiu momentaneamente a nona colocação, com 17 pontos. Já o Fortaleza tem 14 pontos e ocupa o 14º lugar na tabela de classificação.

Com a bola na área e Felippe Cardoso acertou a trave. Na sequência do lance, Valdo pegou a sobra, mas parou nas mãos do goleiro Felipe Alves. O Vozão seguiu e pressionando e não demorou para abrir o placar. Aos 14, após boa trama no ataque, Leandro Carvalho cruzou na medida para Thiago Galhardo estufar as redes. O gol deu um gás a mais ao Alvinegro que precisou de mais três minutos para ampliar o marcador. Ricardinho cobrou escanteio e Felippe Cardoso ganhou no alto para fazer 2 a 0. A partir daí, o Alvinegro passou a controlar mais o jogo até que, aos 46 minutos, Juninho cobrou pênalti para o Fortaleza e diminuiu a vantagem do Vozão: 2 a 1.

Assim como no primeiro tempo, o duelo começou agitado depois do intervalo. No primeiro lance da etapa complementar, o Ceará teve boa chance com Lima, que parou na defesa do goleiro Felipe Alves. Aos quatro, Thiago Galhardo apareceu mais uma vez para o Alvinegro, mas Tinga chegou na hora exata para fazer a interceptação. Do outro lado, o Fortaleza assustou com André Luís e Wellington Paulista e, na duas oportunidade, o arqueiro Diogo Silva levou a melhor. Sem mais bola na rede, o placar parcial da primeira etapa permaneceu até o apito final.