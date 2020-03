Ceará estará na Cascavel de Ouro

Beto Pontes, destaque do automobilismo do Ceará, estará na 34ª Cascavel de Ouro Crédito: Robério Lessa/Divulgação

Beto Pontes, destaque do automobilismo do Ceará, estará na 34ª Cascavel de Ouro Crédito: Robério Lessa/Divulgação

Mesmo com a crise do coronavírus, o cearense Beto Pontes, da Sodine Racing, não deixa o automobilismo de lado e segue planejando como será a sua temporada. Ele disputar sete campeonatos e a Cascavel de Ouro, tradicional prova do automobilismo paranaense, marcada para 1º de novembro no Autódromo Zilmar Beux, em Cascavel. No ano passado, Betão correu em dupla com o goiano Leandro Reis e eles terminaram em 28º.

Pontes estava com tudo pronto para o início da temporada 2020, quando, em dupla com o goiano Pablo Alves, participaria no último fim de semana da “Corrida do Milzão” no Autódromo de Caruaru, em Pernambuco. No entanto, a determinação da CBA (Confederação Brasileira de Automobilismo) de proibir provas em território nacional por medida preventiva à pandemia da covid-19 (coronavírus) adiou os planos do cearense.

Betão, que vinha realizando uma agenda de preparação, iria disputar a corrida no comando de um Fiat Palio preparado pela Landerson Competições com motor do Zezão Motorsport e esperava fazer frente aos demais concorrentes na pista pernambucana.

Ele vem motivado pelos resultados alcançados em 2019 quando se sagrou campeão em várias competições (Campeão Cearense de Superturismo, Campeão Cearense de Marcas, Bicampeão Paraibano de Superturismo e Campeão Nordestino de Superturismo).

Beto Pontes lamentou o adiamento, mas disse saber que a medida foi tomada para preservar vidas. “Não tem o que fazer. Agora é seguir as determinações das autoridades sanitárias e esperar esse momento inicial em casa. Claro que estou chateado por não correr, pois já tinha programado todo o meu calendário, mas tem coisas que estão acima de nossas vontades” disse, e acrescentou: “Aproveito o espaço que você está me dando para pedir a compreensão de todos sobre este momento. Temos que nos resguardar e cuidar dos mais velhos. Quem pode trabalhar em casa deve fazê-lo, mas é preciso, acima de tudo, adotarmos medidas simples de higiene. Lavar as mãos é a maneira mais eficaz de combater o contágio do coronavírus”.

Em 2020, Beto Pontes vai disputar os Campeonatos Cearense de Marcas, Cearense de Superturismo, Paraibano de Marcas, Paraibano de Superturismo, Nordestino de Marcas, Nordestino de Superturismo, Turismo Nacional 1600 e as corridas de longa como a Cascavel de Ouro.

“Quero repetir o que fiz no ano passado, mas dessa vez mais forte ainda. Hoje me dedico mais ao automobilismo e espero ter uma temporada de bons resultados. Estava ansioso por correr em Pernambuco ao lado do Pablo Alves, que é campeão Goiano de Marcas e disputa a Turismo Nacional, mas apenas adiamos essa corrida e, quando passar isso tudo, estaremos preparados”, afirmou Betão.

Estreantes

Lucas Bertoletti, Mateus Avis, Bernardo Cavalcante, Rafael da Silva e Caetano Cavalcante estrearam em grande estilo nas competições de kart,. Eles foram, pela ordem, de segundo a quarto na categoria Mirim na abertura do Campeonato Metropolitano de Kart de Cascavel, disputada no último domingo no Kartódromo Delci Damian.

Mônaco

Depois de 66 anos, o GP de Mônaco de Fórmula 1 não será disputado neste ano. É a pandemia de coronavírus fazendo estragos históricos na mais glamorosa prova do automobilismo mundial.

Indianápolis

Outra prova histórica do automobilismo mundial, as 500 Milhas de Indianápolis também poderão não ocorrer pela primeira vez no último domingo do mês de maio, depois de 103 edições. Roger Penske, novo dono da Fórmula Indy e do circuito de Indianápolis, já estuda realizar a 104ª edição da prova depois de agosto, em função da pandemia de coronavírus.

Paralisação

As 500 Milhas de Indianápolis foram disputadas pela primeira vez em 1911. De lá para cá só não foi realizada em 1917 e 1918, em função da 1ª Guerra Mundial; e de 1942 a 1945, por causa da 2ª Guerra Mundial.

Wilsinho

Wilsinho Fittipaldi, ex-Fórmula 1 e Stock Car, recupera-se bem da cirurgia a que foi submetido no último domingo para sanar uma hemorragia cerebral causada por um tombo em um acidente doméstico. Já deixou a UTI e se recupera em quarto hospitalar Hospital Sancta Margiore, na capital paulista. Ele poderá ter alta neste fim de semana.