Ceapac realiza atividades festivas de fim de ano

O Ceapac (Centro de Atenção e Pesquisa em Anomalias Craniofaciais) do HUOP (Hospital Universitário do Oeste do Paraná), em Cascavel-PR, um dos maiores e mais importantes do País, realizou nesta terça-feira (10) uma confraternização de Natal. A comemoração contou com a presença da equipe multidisciplinar, pacientes e familiares, estagiários e outros.

O evento se deu pela organização e doação de todos os funcionários que, com apoio dos serviços de nutrição e dietética do HUOP, possibilitaram momentos de descontração e alegria para mais de 60 pacientes que puderam comparecer, juntamente com seus familiares.

Houve também a presença do Papai Noel (marido de uma servidora do HUOP) que distribuiu presentes e doces às crianças enquanto os atendimentos aconteciam. A Gastroclínica de Cascavel também se fez presente por meio de doações de cestas de Natal.

A professora doutora Mariângela Baltazar conta que o evento teve novidades como o Papai Noel, o Coral do Projeto Música é Vida do Instituto Adição e os brinquedos doados. “O número de pacientes que não tinham atendimento no dia e compareceram, também foi uma excelente novidade. Tivemos momentos de integração da equipe com os pacientes e famílias, o que contagiou o ambiente com o espírito natalino de gratidão e solidariedade. Estes momentos renovam a crença de que o caminho em busca da reabilitação do paciente é longo, porém, gratificante”.

A equipe do Ceapac sente-se imensamente agradecida por todo empenho de cada um que contribuiu com o sucesso do evento. “Estes momentos de alegria, em meio a jornada reabilitadora que cada paciente percorre, renova as forças e boas energias para continuar sempre com a motivação necessária”.

Ceapac

Em janeiro de 2020, ou em menos de um mês, o Centro completa dois anos de credenciamento de alta complexidade junto ao Sistema único de Saúde (SUS). Isso significa que a unidade, além de referência em atendimento a pacientes (bebês, crianças e adultos) com fissuras labiopalatal e outras deformidades craniofaciais, é vinculada ao SUS.

O tratamento das pessoas com fissura labiopalatal deve começar o mais cedo possível. O SUS oferece assistência integral a essas pessoas, desde 1994, por meio dos Centros de Tratamento da Má Formação Labiopalatal. No HUOP, o Centro recebe pacientes de todo o Estado.

Inaugurado efetivamente em 2013, o Ceapac realiza procedimentos de alta complexidade em pacientes com fissuras labiopalatais, conhecidas popularmente como “lábios leporinos”. Atualmente, a unidade atende a 250 pacientes por mês.

Desde a sua implantação, em 2013, o Ceapac já realizou 14 mil atendimentos e conta com uma equipe multidisciplinar. O centro conta com profissionais da área da Medicina, da Enfermagem, da Psicologia, da Fonoaudiologia, da Genética, da Odontologia, da Nutrição e do Serviço Social, além de seis docentes e residentes atuando na cirurgia e na Traumatologia Bucomaxilofacial.

O quadro clínico das fissuras labiopalatais é bem variado, desde uma forma leve, como um entalhe no vermelhão do lábio, até tipos de fendas bem complexas, como as que acometem o lábio e o palato, com o comprometimento da estética, da dentição, da audição e da fala.

No país existem, atualmente, 28 Hospitais credenciados no SUS para realização de procedimentos integrados para reabilitação estético-funcional dos portadores de má formação Labiopalatal e o do HUOP está na relação.

