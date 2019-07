CCR começa trabalho de base

A diretoria do CCR (Cascavel Clube Recreativo) divulgou esta semana uma relação de atletas que foram aprovados nos testes de seleção para a composição dos elencos que vão disputar os campeonatos Sub-13 e Sub-15. Os aprovados passaram por testes de avaliação feitos pela comissão técnica que coordena as divisões de base do CCR.

No próximo dia 5 de agosto os garotos se apresentam no Centro de Treinamento do Cascavel Clube Recreativo na BR-369, KM 522, sentido a Corbélia, para o início dos treinamentos.

Atletas aprovados:

Sub-13 – Bruno da Silva Freitas, Matheus Ataide Brandalise, Enzo Pereira Nunóia, Pedro Henrique Cicoski, Rian Gustavo Leite Matos e Rafael dos Anjos Nunes.

Sub-15 – Kauan Rodrigues Luiz, José Ricardo de Oliveira Julio, Lucas Lobo Didur, Victor Gabriel, Otávio Meurer do Rosário e Vinicius Tomazzi Galvão.