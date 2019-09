CBF faz convocação tripla nesta sexta-feira

Rio de Janeiro – A sexta-feira (20) será movimentada na sede da CBF (Confederação Brasileira de Futebol). A partir das 10h30, no auditório da entidade, serão realizadas as convocações de três seleções brasileiras: a principal, a olímpica e a sub-17.

O técnico Tite divulgará a lista de convocados para os amistosos contra Senegal e Nigéria, marcados para os dias 10 e 13 de outubro, respectivamente. Os dois jogos serão disputados no Estádio Nacional de Singapura.

Já André Jardine, comandante da seleção olímpica, convocará os atletas nascidos até 1997 (que completam 23 anos em 2019) para duelos amistosos contra Venezuela e Japão. As partidas estão marcadas para os dias 10 e 14 de outubro, respectivamente, e serão realizadas em Recife. O primeiro jogo será no Estádio dos Aflitos e o outro Arena Pernambuco.

Já Guilherme Dalla Déa, técnico da seleção brasileira sub-17, também estará presente no evento. De olho na disputa da Copa do Mundo Brasil 2019, ele divulgará a última lista de convocados antes do início da competição internacional, que terá como sedes as cidades de Brasília (DF), Goiânia (GO) e Cariacica (ES).

Ranking da Fifa

O Brasil caiu uma posição e agora é o terceiro colocado no Ranking da Fifa de seleções, divulgado ontem (19). A França assumiu a segunda posição e os belgas seguem líderes da lista. A Fifa já levou em consideração o empate (2 a 2) do Brasil com a Colômbia e a derrota (1 a 0) para o Peru. No período, de 2 a 10 de setembro, ocorreram 78 amistosos oficiais, 60 jogos eliminatórios para Copa do Mundo 2020 e 74 partidas classificatórios para competições continentais. Nessa ordem, o top 10 do ranking tem: Bélgica, França, Brasil, Inglaterra, Portugal, Uruguai, Espanha, Croácia, Colômbia e Argentina.