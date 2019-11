CBF divulga calendário do futebol feminino para 2020

Rio de Janeiro – Seguindo a determinação de acelerar o desenvolvimento do futebol feminino, a CBF (Confederação Brasileira de Futebol) divulgou nesta quarta-feira (20) o primeiro calendário exclusivo de competições femininas. A temporada de 2020 contemplará cinco disputas nacionais, sendo duas na categoria adulta e três de base.

A programação movimentará 96 equipes em 382 jogos, que serão realizados em todas as regiões do País. O calendário também inclui a reserva para as Datas-Fifa e para as competições oficiais da Fifa e da Conmebol no próximo ano, garantindo o espaço de preparação para a seleção brasileira de todas as categorias.

Competição já consagrada no calendário brasileiro, a Série A1 contará na próxima temporada com nove equipes da Série A do Campeonato Brasileiro Masculino 2019. Corinthians, Santos, Avaí, Flamengo e Internacional, que já disputaram a competição neste ano, seguem no torneio. As novidades ficam por conta de São Paulo, Cruzeiro, Palmeiras e Grêmio, que conquistaram o acesso na Série A2 de 2019. Completam a lista de 16 clubes participantes a atual campeã Ferroviária (SP), além de São José (SP), Vitória (BA), Audax (SP), Iranduba (AM), Minas Brasília-ICESP (DF) e Ponte Preta (SP).

A Série A2 continua com seu formato democrático, contando com representantes de todos os estados brasileiros e levando o futebol feminino para cada região do País. Ao todo, 36 clubes disputarão as quatro vagas de acesso à Série A1 em 2021.

Base

Nas categorias de base, a CBF organizará pelo segundo ano consecutivo três competições: Campeonato Brasileiro Sub-18, Campeonato Brasileiro Sub-16 e o Torneio de Desenvolvimento Sub-14, realizado em parceria com a Conmebol. A iniciativa proporciona o desenvolvimento da modalidade e o surgimento de novas atletas que poderão servir, no futuro, a seleção brasileira em suas diversas categorias.