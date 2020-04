CBF ajuda times da times das Séries C e D, enquanto sites de apostas se reinventam nesse momento de paralisação

Atualmente, todas as competições de futebol do país estão paralisadas, o que vem refletindo negativamente na economia dos clubes e das principais casas de apostas esportivas que atuam no Brasil. Clubes de futebol diminuíram consideravelmente suas rendas e estão tendo dificuldades para manter em dia os compromissos salariais com seus jogadores e funcionários. Sites de apostas, que vinham conquistando a passos largos o mercado brasileiro, viram seus usuários deixarem de apostar com a frequência habitual, tendo em vista a diminuição de eventos esportivos e apostas disponíveis em todo o mundo.

Diante dessa realidade, a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) decidiu na última segunda-feira (6) destinar R$ 19 milhões para as equipes que disputam as Séries C e D do Campeonato Brasileiro, a base da pirâmide do nosso futebol. O repasse foi anunciado no site oficial da entidade: “Cada clube das Séries C e D vai receber auxílio financeiro no valor equivalente à média de duas folhas salariais dos atletas de cada uma dessas divisões”, diz o comunicado.

A medida também vale para as equipes que disputam as Séries A1 e A2 do Campeonato Brasileiro Feminino. No total, 140 clubes serão beneficiados. Além disso, a CBF também irá doar R$ 120 mil para cada federação estadual durante o período sem jogos. Os pagamentos aos clubes começou nesta terça-feira (7).

Antes dessa decisão, a CBF já havia anunciado a isenção, por tempo indeterminado, do pagamento de taxas de registros e transferências de atletas, adiantado parcela de R$ 600 mil para os clubes da Série B, referentes aos direitos de transmissão, além do adiantamento de taxas de arbitragem para os árbitros do país. Segundo a CBF, as isenções de taxas fazem clubes e federações economizarem o total de R$ 23,1 milhões.

Já os sites de apostas de futebol que atuam no Brasil vêm procurando se reinventar, oferecendo opções de apostas em competições que não foram paralisadas, como é o caso do campeonato da Bielorússia e Nicarágua, por exemplo. Além disso, essas empresas estão procurando focar em outras modalidades onde as apostas online não sofreram grande impacto, como é o caso dos eSports. Counter Strike: Global Offensive (CS: GO), League of Legends (LoL), Call of Duty (CoD) e FIFA são alguns exemplos dos jogos que fazem muito sucesso entre os brasileiros.

Para quem quer fazer apostas esportivas nesse momento conturbado, é importante saber quais são as opções de apostas disponíveis em cada site e analisar qual é a opção que melhor combina com cada um, pois poucas competições estão acontecendo atualmente. Betfair, um dos maiores site de apostas do mundo, costuma oferecer várias opções de apostas no momento, nos mais diversos eventos esportivos pelo mundo. Além disso, no site, o usuário tem a opção de criar sua própria aposta, caso ela não esteja disponível.

A única certeza que temos no momento é que clubes de futebol, torcedores, sites de apostas e apostadores vivem a expectativa que a situação melhore o mais rápido possível, para que as competições voltem a ser disputadas normalmente e com segurança.

Conteúdo patrocinado.