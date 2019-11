O Campeonato Catarinense de Kart será disputado de 6 a 8 de dezembro no Kartódromo dos Ingleses, em Florianópolis. João Alfredo Novaes, presidente da Fauesc (Federação de Automobilismo do Estado de Santa Catarina), convida pilotos de todo o Brasil para participarem da competição. Será o último Estadual do ano no País.