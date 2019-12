Cataratas do Iguaçu: Decreto formaliza intenção de privatizar o Parque Nacional

Parque abriga as Cataratas do Iguaçu, uma das Maravilhas da Natureza - Foto: José Fernando Ogura/ANPr

Parque abriga as Cataratas do Iguaçu, uma das Maravilhas da Natureza - Foto: José Fernando Ogura/ANPr

Foz do Iguaçu – Decreto do presidente Jair Bolsonaro, publicado no Diário Oficial da União dessa terça-feira (3), qualificou três dos mais conhecidos pontos turísticos brasileiros para o PPI (Programa de Parcerias de Investimento), que estuda a viabilidade de privatização para órgãos estatais. A medida encaminha a desestatização dos parques nacionais dos Lençóis Maranhenses, no Maranhão; de Jericoacoara, no Ceará; e do Iguaçu, em Foz do Iguaçu.

O texto do decreto informa que as unidades de conservação se qualificam ao PND (Programa Nacional de Desestatização) “para fins de concessão da prestação dos serviços públicos de apoio à visitação, com previsão do custeio de ações de apoio à conservação”.

O BNDES (Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social) poderá ser contratado para elaborar os estudos necessários às concessões.

Bolsonaro apenas formalizou a medida com o decreto dessa terça. A inclusão dos parques no programa já havia se tornado pública em parecer do Conselho do Programa de Parcerias de Investimentos, divulgado em 29 de agosto de 2019.