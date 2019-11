Cataratas Day levará 10 mil pessoas ao Parque Nacional do Iguaçu

Para celebrar o aniversário de oito anos da eleição das Cataratas do Iguaçu como uma das Novas 7 Maravilhas da Natureza será realizado neste domingo (10) mais uma edição do #CataratasDay, o Dia das Cataratas. São esperadas mais de 10 mil pessoas.

Como presente para a Região Oeste, os moradores de Foz do Iguaçu e municípios lindeiros ao Parque Nacional do Iguaçu terão acesso gratuito para fazer selfie nas Cataratas do Iguaçu e compartilhar fotos e vídeos nas redes sociais.

A iniciativa, promovida nos lados brasileiro e argentino do parque, tem como objetivo fortalecer o turismo no Paraná, divulgando uma das principais belezas naturais do País. “Esse evento reforça a iniciativa do Governo do Estado de apostar no turismo como foco de desenvolvimento, divulgando um atrativo para o mundo todo”, afirmou Gilmar Piolla, secretário de Turismo, Indústria, Comércio e Projetos Estratégicos de Foz do Iguaçu.

De acordo com ele, são esperadas mais de 10 mil pessoas no evento. “Quem não puder ir pessoalmente fazer selfie nas Cataratas do Iguaçu, também poderá participar da ação compartilhando com amigos e familiares, nas redes sociais, fotos e vídeos da experiência de conhecer uma das sete maravilhas da natureza, sempre copiando a hashtag #cataratasday2019”, disse o secretário.

ÔNIBUS – A Prefeitura de Foz do Iguaçu vai disponibilizar 60 ônibus, em dois horários: pela manhã, com saída prevista às 8h30 até as 9h30; e à tarde, às 14h até as 15h. Os locais de embarque são: Gramadão da Vila A, Bosque Guarani, Praça da Bíblia, Parque Remador (no Porto Meira), Praça Central (Três Lagoas) e Centro Comunitário da Vila C.

O retorno deve acontecer em torno de uma hora após a chegada ao atrativo, nos mesmos veículos. O passeio está limitado ao número de vagas disponíveis. Menores de idade devem estar acompanhados dos pais ou de um responsável. Haverá também estacionamento gratuito para quem for de carro próprio, mediante apresentação de documento de identificação e comprovante de residência e 1kg de alimento não perecível.

BIKE – Outra forma de acesso ao Parque Nacional do Iguaçu é a entrada com bicicletas, neste caso, o ciclista precisa se inscrever com a Associação Ciclística Cataratas do Iguaçu.

A largada será realizada no estacionamento superior do Centro de Recepção de Visitantes, às 7h30. O trajeto encerra no primeiro mirante das Cataratas, em frente ao Belmond Hotel das Cataratas.

Passeio ciclístico será permitido somente para maiores de 14 anos. Para se inscrever basta enviar um e-mail com nome e RG para accifoz@hotmail.com e levar um quilo de alimento não perecível para colaborar com projeto social.

INVESTIMENTO – O evento reforça uma série de ações promovidas pelo Governo do Estado para fazer de Foz do Iguaçu um grande polo de atração de turistas. O governador Carlos Massa Ratinho Junior destacou a publicação, pela Infraero, do edital de licitação do projeto de ampliação da pista do Aeroporto Internacional de Foz do Iguaçu, no Oeste do Paraná. O edital foi publicado na quinta-feira (31.10).

“É mais um importante passo para tornar o aeroporto de Foz do Iguaçu apto a receber voos internacionais, uma conquista que impactará na economia de toda a região, com mais negócios e seguramente mais turistas”, afirmou o governador.

De acordo com o Ratinho Junior, a estimativa é até triplicar o número de turistas que visitam Foz do Iguaçu com a ampliação da pista. “Essa obra é uma reivindicação do Paraná, pois vai valorizar ainda mais o principal destino turístico do Estado, incrementar o comércio e atrair investimentos”, disse Ratinho Junior.

Atualmente a pista do Aeroporto de Foz do Iguaçu tem 2.195 metros de comprimento por 45 metros de largura, é uma pista curta pra decolagem de voos de longa distância. A nova pista terá 2,8 mil metros, 605 metros a mais que a atual. A obra deve custar R$ 70 milhões e os recursos serão disponibilizados pela Infraero.

O aeroporto de Foz é um dos quatro terminais que terão concessão à iniciativa privada – os outros são o Afonso Pena, Bacacheri e Londrina. Localizado na BR-469, quilômetro 16,5 (Rodovia das Cataratas), o Aeroporto Internacional de Foz opera 24 horas e dispõe de voos com destinos aos principais pontos do Brasil. É dimensionado para atender demanda de 1,5 milhão de passageiros por ano.

Outra intervenção é a construção da segunda ponte Brasil-Paraguai, em Foz do Iguaçu. O governo federal delegou ao Governo do Paraná a gestão da obra, que é bancada pela Itaipu.