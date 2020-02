Castramóvel retorna ao Guarujá para realizar atendimentos

O Castramóvel retorna ao bairro Guarujá, na região Sul de Cascavel para realizar os atendimentos de castração de animais nesta quinta-feira (13), a partir das 8h30, no estacionamento da Paróquia São Francisco de Assis, na Rua Gralha Azul.

Os pacientes de quatro patas que serão submetidos ao procedimento cirúrgico já foram selecionados pela equipe do Castramóvel. Além disso, amanhã também será feito o atendimento pós-operatório para a retirada dos pontos dos 11 animais que foram castrados quando o projeto foi lançando, no último dia 3 de fevereiro. O cronograma dos próximos bairros a receber o Castramóvel ainda não foi definido.

No projeto inédito em Cascavel, o animal recebe uma medicação pré-anestésica, passa por indução, intubação orotraqueal e a castração. Após o procedimento, o dono do animalzinho recebe todas as orientações de como proceder no período pós-cirúrgico. O pet já é levado para casa com a roupinha cirúrgica e com os medicamentos, o que inclui antibióticos e anti-inflamatórios fornecidos pelo Município.

Seguindo a resolução do Conselho Federal de Medicina Veterinária, o Castramóvel conta com centro cirúrgico, sala de recuperação, sala de preparo, autoclave, aparelhos de anestesia inalatória, monitor multiparamétrico, entre outros.

Quem pode levar os animais para a castração?

O serviço é destinado a pessoas carentes que moram em bairros que fazem parte do Território Cidadão e que tenham o Cadastro Único, ou ainda quem acolheu um animal de rua. O cadastro pode ser feito nas unidades do Cras (Centro de Referência de Assistência Social). Para entrar na lista de espera do Guarujá, os cidadãos precisam ir até o local de atendimento do Castramóvel e fazer o cadastro pessoalmente.

Quais serão os animais castrados?

Para que animal seja submetido à cirurgia, ele necessariamente tem que ter um responsável legal. No entanto, isso não impede que o cascavelense pegue um animal de rua e se responsabilize por cuidar dele. Caso o animal passe por alguma intercorrência cirúrgica, será levado até uma das clínicas credenciadas do Município para atendimento.

Orientações para levar os animais:

– Animal de banho tomado;

– Sem pulgas ou carrapatos;

– Jejum sólido (comida) por 12 horas;

– Jejum líquido (água) por 3 horas;

CLÍNICAS CREDENCIADAS

Além do Castramóvel, o Município segue com o serviço gratuito de castração nas cinco clínicas credenciadas. Aliás, a perspectiva é que até o fim deste ano se chegue ao número de 10 mil procedimentos nessas unidades. O Castramóvel, por sua vez, tem uma estimativa de realizar de 1,5 mil a 2 mil cirurgias em 2020. Juntos, os serviços contribuem para controlar o crescimento populacional dos animais e, consequentemente, auxilia na questão de saúde pública.

Dessa forma, se algum cidadão estiver com um animal que precise com urgência da castração, a orientação é solicitar a requisição para a cirurgia em umas das clínicas. O telefone para essa demanda é o (45) 3902-1490.