Castração de animais: credenciamento de clínicas e hospitais é autorizado

Cascavel – O prefeito de Cascavel em exercício, Alécio Espínola, assinou ontem (6) a ordem de serviço para o chamamento público que autoriza o credenciamento de clínicas e hospitais veterinários especializados no serviço de castração de animais domésticos (cães e gatos) no valor de R$ 667.000. No contrato, estão inclusos procedimentos pré, trans e pós-operatório imediato e também retorno posterior. Devem ser atendidos 3,1 mil animais.

O recurso é disponibilizado dentro do Programa de Bem-Estar Animal e as clínicas credenciadas participarão do processo por um ano. O programa, que teve início em 2017 e já teve duas fases implantadas, mostra resultados. “Esse é um processo de médio a longo prazo para se ter um resultado positivo. Nós já observamos uma redução nos animais de rua e a implantação do Castramóvel deve vir para complementar esse trabalho”, afirma a médica-veterinária da Secretaria de Meio Ambiente Ana Maria Formigheri Lima.

Mas, por conta de trâmites legais, tanto o início das castrações quanto o funcionamento do Castramóvel devem ocorrer entre os meses de fevereiro e março.

Outros convênios

Também foi assinada a autorização para o credenciamento de grupos de agricultores familiares e empreendedores familiares rurais enquadrados no Pronaf (Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar) para a compra de alimentos destinados à merenda escolar. O valor disponibilizado para a compra é de R$ 5.683.650.

Foi assinada a ordem de serviço para a construção de faixas elevadas em 29 escolas da rede municipal, estimado em R$ 779.318,45, dentro do programa Rua Segura.

Dentre as assinaturas realizadas pelo prefeito em exercício, está a autorização para a compra de dois fingers, conectores móveis para interligação das aeronaves até o terminal de passageiros. O valor máximo da licitação é de R$ 4,150 milhões. O prazo de entrega e instalação dos equipamentos é de 120 dias, sendo 90 dias para a entrega e 30 dias para a instalação. O contrato com a Empresa Brasileira de Soluções Aeroportuárias Ltda, vencedora do certame, tem prazo de vigência de 12 meses.