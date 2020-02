Cássio Lobato se afasta do Automóvel Clube de Foz

Cássio Lobato se afasta da presidência do Automóvel Clube de Foz do Iguaçu. Ele pediu licença até o fim do ano para se dedicar à política municipal. No entanto, ainda não definiu se será candidato a vereador ou a prefeito, ou se atuará como coordenador de campanha.

Lobato explicou que de uma forma ou de outra estará envolvido com o pleito eleitoral deste ano e que, por isso, acha melhor deixar a presidência do clube para que não o acusem de estar usando a entidade para fins políticos.

Durante o período em que Cássio Lobato estiver afastado, a presidência será exercida de forma interina por Marco Gehring.

Ao justificar seu pedido de licença durante reunião de diretoria no início da semana, Cássio Lobato fez um breve relato de sua administração, afirmando que foi parceiro da Federação e agradeceu o empenho de seus diretores nas provas que o clube sediou.

Já Marco Gehring destacou que, sem a ajuda de todos os envolvidos com o kart na Terra das Cataratas e também da Federação, não é possível fazer eventos. “Tudo está difícil. Espero contar com a colaboração de todos”, frisou Marco.