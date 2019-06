Caso Gabriel: Família ainda espera respostas

Sete meses após a morte do jovem Gabriel Batista de Souza, 21 anos, a família do rapaz ainda espera por respostas. Há 20 dias a divulgação de imagens de câmeras de segurança que mostram o suspeito do assassinato reacendeu as esperanças dos familiares, mas, de acordo com a família, apesar disso, apenas um suspeito foi detido pela polícia só que, por falta de provas que o ligassem ao crime, ele foi liberado.

A demora na identificação do autor do crime faz a família levantar a suspeita de que ele não more em Cascavel. O celular de Gabriel também passa por nova perícia.

Gabriel foi morto com uma facada no peito no dia 1º de novembro de 2018, na Rua Europa, no Bairro Periollo, em Cascavel.

Quem souber de alguma informação sobre o rapaz que aparece nas imagens pode entrar em contato com a Polícia Civil de forma anônima pelos telefones 190 e 197.