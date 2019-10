Cascavelenses vencedores na Stock Car recebem homenagem

Cidade que tem sua história ligada ao automobilismo, Cascavel, que será sede da rodada dupla da 9ª etapa da Stock Car neste fim de semana, dias 19 e 20, foi homenageada com um troféu especial da categoria em referência aos títulos dos pilotos Ângelo Giombelli, tricampeão (1991, 1992 e 1993); David Muffato, campeão de 2003; e Diogo Pachenki, campeão da Stock Light em 2004 e da Copa Montana em 2010.

Em seus 40 anos de história, completados em 2019, a Stock Car já esteve em Cascavel em 18 oportunidades, incluindo na temporada de estreia da categoria, em 1979.

DIOGO PACHENKI

Último cascavelense campeão na categoria, Diogo Pachenki diz torcer para que novos pilotos sigam elevando o nome da cidade no automobilismo. “É um prazer ter sido campeão e levado o nome de Cascavel Brasil a fora. O cascavelense gosta de corridas e teve o privilégio de ter bons pilotos na história da Stock, é emocionante faze parte dessa história. Cascavel sempre gostou do automobilismo e ficamos agora na torcida agora para que outros pilotos consigam trazer mais títulos para a cidade e que continuem elevando nome de Cascavel no automobilismo”.

PEDRO MUFFATO

Veterano das pistas, Pedro Muffato recebeu a homenagem em nome do filho David, que não conseguiu chegar a Cascavel por falta de teto. “Como automobilista e cascavelense me sinto bastante orgulhoso por fazer parte do automobilismo local. São três homenageados com o troféu, três campeões, o Ângelo Giombelli, o David e o Pachenki, e isso atinge aqueles objetivos que nós cascavelense procuramos fazer na década de 70, quando foi construído o autódromo. O objetivo era mostrar a autoestima do cascavelense, o empreendedorismo de pessoas que chegaram à cidade para vê-la crescer e se desenvolver. À época, detectamos que o esporte, principalmente o automobilismo, era o melhor caminho para se fazer divulgação positiva e agradável de Cascavel, porque até então nossa região era conhecida como de ‘faroeste’, com disputa de terra e mortandade, era considerada cidade de ‘bandoleiro’. Então, com as corridas de rua proibidas por falta de segurança, fez-se o autódromo, que formou grandes campeões. Essa homenagem é muito importante, esses são os campeões da Stock Car, mas temos campeões de outras categorias aqui também, tudo isso graças ao nosso autódromo”.

ÂNGELO GIOMBELLI

Maior vencedor de Cascavel e um dos maiores da Stock Car, com três títulos, tendo dominado o topo da categoria de 1991 a 1993, Ângelo Giombelli diz que a cidade é diferenciada no automobilismo: “Primeiro que é uma honra muito grande fazer parte dessa história. Somos três pilotos cascavelenses que fomos campeões da Stock Car, feito que outrs grandes centros do País não tem. Curitiba, que é um grande centro, não tem nenhum piloto campeão, assim como Londrina. Do Paraná, os únicos campeões são cascavelenses. Isso é orgulho muito grande, é uma honra fazer parte dos 40 anos da Stock Car e também por estar sendo homenageado pela história que fizemos. Nossa equipe foi a primeira do interior do Brasil que deu certo. Naquela época e hoje em dia são apenas os grandes centros que têm as equipes vencedoras, então é orgulho muito grande fazer parte dessa história. E sempre tem lugar pra um troféu a mais na galeria”, brincou o tricampeão.

O novato

Dentre os presentes no evento em que cascavelenses foram homenageados pela trajetória na Stock Car, estava o piloto paulista Rafael Suzuki, que em 2018 largou na frente e recebeu a bandeirada em terceiro lugar na Corrida 2 no Autódromo Zilmar Beux. Estaria ele pegando alguma dica sobre o circuito com Ângelo Giombelli, Pedro Muffato e Diogo Pachenki? “Uma não, eu estava pegando várias dicas”, brinca Suzuki. “É uma grande honra estar nessa homenagem, é muito importante respeitar essas grandes lendas, não só do automobilismo de Cascavel, mas do País. E a Stock Car tem muita história bacana para contar nesses 40 anos, e eles são muito parte disso. Eu não sou nada, mas quero também escrever minha história aí pra frente”, continuou.