Cascavelenses vão ao pódio na Final do Sul-Brasileiro

Apenas três cascavelenses disputaram a terceira e última etapa do Campeonato Sul-Brasileiro de Kart, disputada no último sábado no Kartódromo Luigi Borghesi, em Londrina. O desempenho foi considerado excelente e todos foram ao pódio.

Akyu Myasava, da equipe Flabom Têxtil/EMS Farmacêutica, conquistou o segundo lugar na categoria Cadete e terminou o campeonato na terceira colocação.

Murilo Fiori venceu a categoria F-4 Light e se sagrou campeão uma vez que a categoria foi disputada apenas na etapa de Londrina.

Já Marcos Fernandes dos Santos, da equipe JFS Guindastes/Transdesk, disputou somente a etapa de Londrina e conquistou o quarto lugar na categoria Sênior A. Se tivesse participado das etapas do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina, teria brigado pelo título.