Cascavelenses entram na briga pelo título do Turismo Nacional

Os cascavelenses entraram de vez na briga pelo título do Turismo Nacional, o Campeonato Brasileiro de Marcas 1.6. Os irmãos Felipe e Caíto Carvalho, da equipe Sensei, atingiram os objetivos na quinta etapa da temporada, disputada no último fim de semana, no Autódromo de Interlagos, em São Paulo.

Competindo na categoria 1A, Felipe conquistou o quarto lugar e Caíto venceu, entrando definitivamente na briga pelo título na última etapa da temporada, marcada para o dia 28 deste mês, em Cascavel.

Felipe destaca que a decisão será empolgante: “Vamos correr em casa e temos que partir para o ataque. São quatro provas e temos que estar entre os primeiros em todas, de preferência com a vitória em pelo menos duas delas”, diz Felipe.

Já Caíto Carvalho frisa que a chance de título existe, mas depende de uma combinação de resultados dos concorrentes que estão à sua frente na classificação do campeonato. “Vou fazer a minha parte e ver o que acontece”, acentua Caíto.