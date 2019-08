Cascavelense é recebida com festa no aeroporto

A canoísta Ana Paula Vergutz, medalhista de bronze no K1-500m nos Jogos Pan-Americanos Lima 2019, desembarcou ontem em Cascavel com festa de familiares, amigos e companheiros de equipe do Clube de Regatas Cascavel. Já Vagner Souta, também atleta da equipe cascavelense e medalhista de bronze no Pan no Peru, no K1-1000m, seguiu direto para a Espanha, onde intensificará a preparação para o Campeonato Mundial de Canoagem Velocidade, que será realizado de 21 a 25 de agosto em Szeged, na Hungria, e no qual tentará classificar o Brasil para os Jogos Olímpicos Tóquio 2020. Já Ana Paula não disputará o Mundial. Ela priorizará em Cascavel os treinos para o Pré-Olímpico Pan-Americano de Valparaíso, no Chile, entre 7 e 10 de maio do ano que vem.