Cascavel vira verde para prevenir acidentes

A Secretaria de Saúde abriu ontem (1º) as atividades alusivas ao “Abril Verde”, mês dedicado à memória das vítimas de acidentes de trabalho. As atividades organizadas pela Divisão de Vigilância em Saúde do Trabalhador serão realizadas durante os próximos 30 dias, com ações educativas e voltadas à prevenção de acidentes, envolvendo empresas, ambientes laborais, terminais de transbordo, entre outros, promovendo conscientização e reflexão. Durante esse período, todas as noites o prédio do Paço Municipal terá iluminação verde.

A Visat (Vigilância em Saúde do Trabalhador), entre outras atribuições, investiga casos notificados de acidentes relacionados ao trabalho, avalia as condições de riscos ambientais nos locais e processos de trabalho e solicita adequações quando necessário. E, neste mês de abril, intensificará atividades focando na orientação aos trabalhadores e às empresas sobre a prevenção de acidentes e demais agravos relacionados à saúde do trabalhador.

Durante as inspeções de rotina serão distribuídos materiais informativos sobre o movimento, com foco especial em obras do setor de construção civil, reforçando as orientações sobre a necessidade de atenção quanto ao cumprimento das normas de saúde e de segurança no ambiente de trabalho.

Palestra gratuita

De acordo com o gerente da Visat, Wagner Gehlen, como incentivo para a empresa/estabelecimento que aderir ao Movimento Abril Verde, a Secretaria de Saúde disponibilizará uma palestra gratuita. “A palestra será ministrada pela equipe técnica da Vigilância em Saúde do Trabalhador, abordando os temas Movimento Abril Verde e Vigilância em Saúde do Trabalhador. Os conteúdos propostos terão como premissa fomentar quanto à importância de se praticar a conduta de prevenção”.

Interessados devem entrar em contato pelos telefones (45) 3392-5050/5051 e pelo e-mail visat@cascavel.pr.gov.br para receber informações sobre as condições e critérios de disponibilidade.

Demais ações

A campanha também será abordada nas salas de espera das Unidades Básicas de Saúde, nas Unidades de Saúde da Família e nos terminais de transbordo do transporte coletivo.

6 de abril – Dia da Saúde

No dia 6 de abril, durante as atividades alusivas ao Dia Mundial da Saúde, a Visat também levará ao Centro da Juventude o “Movimento Abril Verde”, distribuindo materiais e orientação à população.

Sobre a data

O Abril Verde é realizado em alusão ao Dia em Memória às Vítimas de Acidente de Trabalho, lembrado anualmente em 28 de abril.

A data é simbolizada pelo laço verde e foi escolhida em razão de um acidente que matou 78 trabalhadores em uma mina no estado da Virgínia, nos Estados Unidos, no ano de 1969.