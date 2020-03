Cascavel tem 22 casos suspeitos de coronavírus

Conforme o boletim divulgado pela Secretaria Municipal de Saúde na manhã desta segunda-feira (16), Cascavel já tem 22 casos suspeitos de coronavírus (covid-19).

Nenhum caso foi confirmado. Quatro casos foram descartados. Boletins diários são divulgados com os casos suspeitos da doença no município.

Eventos

Em cumprimento ao decreto do prefeito Leonaldo Paranhos sobre a suspensão de eventos em Cascavel devido ao novo coronavírus (Covid-19), todas as atividades do programa Cultura em Ação, da Secretaria de Cultura e Esportes, estão suspensas. A suspensão inclui as aulas que são realizadas no Teatro, no Eureka e na Unioeste. A medida vale até o dia 28 de março.

Os Processos de Seleção para a formação da Cia Cênica, Cia de Dança, Cia de Danças Urbanas e Orquestra de Violão de Cascavel também estão suspensos.