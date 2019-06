Cascavel se prepara para o Dia C de cooperar

A finalidade do cooperativismo é reunir pessoas para cuidar umas das outras. Com a consciência de que atitudes simples movem o mundo, grupos do Brasil inteiro estão cada vez mais engajados com o movimento Dia de Cooperar, também chamado de Dia C. Trata-se de um compromisso na busca por um mundo mais justo e igual, por meio de iniciativas voluntárias que promovam a responsabilidade social e levem desenvolvimento às comunidades.

Em Cascavel, a edição de 2019 será realizada por meio de uma parceria entre a Unimed e outras cinco cooperativas agrícolas, de crédito e de saúde (Uniprime, Sicoob, Sicredi, Cresol e Cotriguaçu). O lançamento oficial foi na primeira semana de junho, na sede da Unimed Cascavel, quando líderes envolvidos anunciaram as ações que serão colocadas em prática no Dia C, marcado para 6 de julho, das 10h às 16h, em frente à Catedral Nossa Senhora Aparecida, no Calçadão da Avenida Brasil, em Cascavel. “A ideia macro do Dia C é fortalecer o cooperativismo, que é tão presente na nossa área. O importante é unir essas cooperativas para unificar as nossas forças em nome do cooperativismo”, explica Amarildo Cadamuro, assistente de Marketing da Uniprime.

Atividades

Durante o Dia C, a Unimed Cascavel oferecerá uma apresentação do Coral Rouxinol – projeto social da cooperativa de saúde voltado às crianças inscritas no Eureca -, além de atividades de alongamento e o Pedal Solidário, cuja inscrição será um quilo de alimento não perecível. Tudo o que for arrecadado será repassado ao Provopar da cidade. Também será sorteada uma bicicleta entre os participantes. “Vamos oferecer às pessoas que passarem pelo calçadão informações sobre vida saudável, incentivando o bem-estar. Tudo isso faz bem não só à cooperativa, mas à sociedade como um todo”, conta Humberto Golfieri Junior, diretor de Mercado da Unimed Cascavel.

Chimarrão Cooperativo

A Cresol está preparando o Chimarrão Cooperativo, em que serão oferecidas erva e água quente para quem quiser entrar na roda. Também haverá uma parceria com um colégio público para mostrar robôs feitos a partir de lixo eletrônico, bem como uma oficina de culinária saudável. “Precisamos interagir para conquistar objetivos juntos. Nada mais correto e justo que as cooperativas façam esse movimento de intercooperação em prol da comunidade”, acrescenta Rafael Luiz Junges, gerente comercial da Cresol.

Educação financeira

O Sicredi levará orientações sobre educação financeira. “O cooperativismo vem crescendo muito, ano a ano, no mundo inteiro, em virtude da proposta de os cooperadores serem os donos do negócio. E é fantástica a oportunidade de juntar forças para, no Dia C, podermos falar sobre o cooperativismo. Juntando nossas forças, teremos um evento com uma grande representatividade”, avalia Rodrigo Paulo Vendrame, gerente de Relacionamento do Sicredi.

“O cooperativismo está no DNA das instituições participantes o que facilita elaborar um evento como esse. Queremos mostrar a força que temos, o quanto impactamos na sociedade e comemorar os dez anos do Dia de Cooperar. A expectativa é grande e queremos atingir cerca de duas mil pessoas com muitas atividades e ações culturais”, finaliza a coordenadora de Sustentabilidade da Unimed Cascavel, Tatiane Trespach.