Cascavel Rosa arrecada doações para bazar

Reportagem: Milena Lemes

Nos dias 20 e 21 de setembro, a Associação Cascavel Rosa e o Cemic (Centro de Estudos do Menor e Integração à Comunidade) realizarão a segunda edição anual do Bazar Cascavel Rosa. O evento será no Cemic.

Todos os produtos vendidos no bazar são oriundos de doações e a equipe de voluntárias já está arrecadando os donativos, como roupas (femininas, masculinas e infantis), calçados, roupas de cama, cortinas, eletrodomésticos.

Os valores das peças são a partir de R$ 1 e o dinheiro arrecadado será dividido entre a associação e o Cemic, para fortalecer a divulgação do Cascavel Rosa e contribuir com os programas sociais do centro, respectivamente.

A primeira edição deste ano ocorreu em abril e foram arrecadados R$ 19 mil.

Como doar

Para fazer a doação de produtos destinados ao bazar é preciso entrar em contato com a Associação Cascavel Rosa, pelo telefone (45) 3035-4874.

De acordo com a organizadora do bazar, Mairi Lourdes Marschall, aqueles que não conseguirem levar os donativos até a sede do Cascavel Rosa devem informar o endereço que as voluntárias buscam as doações.

Serviço:

O que: Bazar Cascavel Rosa

Onde: Cemic, Rua Maceió, 118 – São Cristóvão

Quando: 20 e 21 de setembro

Horário: Dia 20, das 10h às 20h, e dia 21, das 9h às 16h