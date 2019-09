Cascavel: Rodízio de abastecimento é suspenso nessa quinta-feira

A Sanepar informou nessa quitna-feira (19) que, devido ao empenho de toda a população que está consumindo água racionalmente, hoje também não haverá rodízio de abastecimento em Cascavel. Os reservatórios amanheceram com 26,8 milhões de litros de água armazenada.

A população da região do São Cristóvão terá o fornecimento de água interrompido por causa de uma obra de melhoria que estava prevista, aproveitando a programação do rodízio. A obra terá início às 14h e a normalização do abastecimento será às 19h. As demais regiões da cidade estão com fornecimento normal na data de hoje.

Neste período, é importante fazer uso racional e consciente da água, priorizando o consumo humano, alimentação e higiene pessoal. A Sanepar recomenda reaproveitar a água do tanque e da máquina de lavar roupas, reutilizando-a na limpeza, na rega de plantas, na lavagem de calçados e tapetes e no vaso sanitário, além de reduzir o tempo no chuveiro, fechar as torneiras ao lavar louça, escovar os dentes e fazer a barba.

O Serviço de Atendimento ao Cliente Sanepar é feito pelo telefone 0800 200 0115, que funciona 24 horas. Ao ligar, tenha em mãos a conta de água ou o número de sua matrícula.

