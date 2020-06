Cascavel registra novo recorde de casos de covid-19

Cascavel registrou nesta segunda-feira (29), um novo recorde de casos de covid-19 no município com 214 casos registrados no fim de semana e duas mortes segundo o boletim da Secretaria de Saúde.

O total de casos agora é de 2.785, desses, 2.320 estão recuperados e 418 pacientes estão com o vírus ativo.

Dos casos ativos, 365 estão em isolamento domiciliar, 25 internados em UTI (Unidade de Terapia Intensiva), 28 em enfermarias e já foram confirmadas 47 mortes.

Confira o perfil das duas mortes:

Paciente do sexo Masculino, 60 anos, comorbidade associada de Hipertensão Arterial

Sistêmica, óbito em 28/06 em Hospital Público em Cascavel;

Paciente do sexo Masculino, 33 anos, sem comorbidade associada, óbito em 29/06 em

Hospital Público em Cascavel;

Clique aqui e confira o boletim completo.