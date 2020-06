Cascavel recebe vacina pentavalente para 800 crianças

O Ministério da Saúde repassou ao município de Cascavel 800 doses da vacina pentavalente, fundamental para a imunização dos bebês contra doenças como tétano, difteria, coqueluche, meningite, haemophilus influenza tipo B e hepatite B. A vacina precisa ser aplicada aos 2, 4 e 6 meses de idade.

Apesar da nova remessa, o quantitativo não será suficiente para zerar a fila de espera no Município, que atualmente é de 1,5 mil crianças. No entanto, os pais não precisam se preocupar, visto que o Ministério da Saúde já garantiu o envio de mais doses para Cascavel. A entrega das vacinas é uma responsabilidade do governo federal, o Município, por sua vez, tem a missão de aplicá-las na população.

Conforme a coordenadora do PMI (Programa Municipal de Imunização), Cristina Carnaval, a vacinação iniciará já nesta segunda-feira (22), porém, não ocorrerá em livre demanda, uma vez que será seguida a posição da criança na lista de espera. “Pedimos aos pais que têm crianças na lista de espera da saúde que aguarde a ligação da unidade, porque o número de crianças é maior que o número de doses que recebemos e neste momento não conseguiremos imunizar todos”, detalha Cristina, que explica que o Município tem em mãos a listagem de todas as crianças que precisam da imunização.

As doses serão disponibilizadas gratuitamente nas unidades de saúde das zonas urbana e rural. A orientação aos pais é que leve a carteirinha de imunização da criança no dia da vacinação.