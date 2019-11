Cascavel recebe o Brasileiro de Handebol

Em comemoração aos 68 anos do município, no próximo dia 14 de novembro e, aproveitando o ótimo momento vivido pelas equipes masculina e feminina da cidade no handebol paranaense, a cidade de Cascavel receberá, na próxima semana, de 12 a 16 de novembro, o Campeonato Brasileiro de Clubes de Handebol Adulto Masculino e Feminino. As disputas serão no Ginásio Sérgio Mauro Festugatto.

Ao todo, dez equipes participarão da competição, sendo cinco em cada naipe. Elas se enfrentarão em turno único e a que mais somar pontos será a campeã. As partidas serão realizadas das 14h às 20h, todas no mesmo local. Os jogos dos times cascavelenses serão às 16h e às 20h, na sexta-feira (15) e no sábado (16). No último dia de disputas, a programação irá das 9h às 15h30.

As delegações têm chegada prevista para segunda-feira (11) e ficarão hospedadas na rede hoteleira de Cascavel, por meio de um incentivo do Governo Estadual do Paraná. O Brasileiro de Handebol é uma realização de Cascavel em conjunto com o Governo do Estado do Paraná, a Confederação Brasileira de Handebol, a Fundação de Esporte e Cultura de Cascavel, a Secretaria Municipal de Cultura e Esportes, a Liga de Handebol do Paraná e a Associação Cascavelense de Handebol.

CLUBES PARTICIPANTES

FEMININO

Aciseg/Guarulhos Handebol (SP)

CAIC/GHC/Júlia Nunes/Bola na Mão (PI)

Clube Português/Aeso (PE)

FAG/Cascavel/Bearskin CrossFit (PR)

Sport Club do Recife/Jaguar (PE)

MASCULINO

ACH/Lanali/O2 Saúde/Cascavel Handebol (PR)

Clube Português/Aeso (PE)

MRV/UniCesumar/Paiquerê FM/Viscardi/Londrina (PR)

Sport Club do Recife/Jaguar (PE)

Vikings/Barra Universo/Campos (RJ)

Confira a tabela completa do Brasileiro:

Tabela