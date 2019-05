Cascavel recebe Mostra Paranaense de Dança

Este é um ano marcante para a Mostra Paranaense de Dança. O evento, realizado há mais de dez anos pela ABABTG, viaja pelo Estado promovendo espetáculos e oficinas e selecionando talentos da dança para se apresentarem em um dos palcos mais emblemáticos do Brasil, o Guairão. Em 2019, a novidade é a escolha de uma sede inédita: Cascavel.

Os espetáculos na cidade ocorrerão dias 1º e 2 de junho, no Teatro Municipal Sefrin Filho, com a apresentação de coreografias de modalidades variadas inscritas para a seletiva.

Cascavel é a quarta cidade a receber a edição 2019 da Mostra Paranaense de Dança. Este ano, o festival já passou por Curitiba, Ponta Grossa e Campo Mourão, com apresentações lotadas, e ainda segue para Maringá (nos dias 8 e 9 de junho). A abertura oficial aconteceu em Curitiba, no dia 1º de maio, com a presença de bailarinos internacionais do festival alemão Solo-Tanz-Theater Festival Stuttgart.

100 coreografias

A participação de Cascavel surpreendeu a equipe da ABABTG com mais de 100 coreografias inscritas vindas da cidade e sua região. As atividades ocorrem neste fim de semana, com espetáculos de diferentes modalidades a preços populares – ingressos a R$ 20 (inteira) e a R$ 10 (meia).

Os trabalhos apresentados passarão por uma avaliação artística realizada por uma banca de profissionais convidados. Os selecionados se apresentam durante a Mostra Final, de 21 a 23 de junho em Curitiba – no palco do Guairão ou em espaços públicos da capital paranaense, no projeto Palco Alternativo.

Oficinas

Em paralelo à seletiva, estão sendo ofertadas oficinas de aperfeiçoamento técnico e artístico nas seguintes modalidades: Balé Clássico (com Karin Chaves), Jazz (com Juliana Caillot), Dança Contemporânea (com Vitor Rosa) e Pilates (com Daniel Siqueira). Todas acontecem no Teatro Municipal. Restam poucas vagas e as inscrições podem ser feitas na hora e no local.

Conheça mais sobre a Mostra

A Mostra Paranaense de Dança já passou por 12 cidades diferentes em suas 11 edições em um sucesso crescente. De 2015 para cá, houve um aumento de 48% no número de participantes: o evento contou com 1.540 inscritos em 2015, passando para 2.276 em 2018. Também houve aumento de 55% no número de cidades participantes: em 2015, artistas de 40 cidades diferentes marcaram presença no festival. Em 2018, esse número subiu para 62. Em 2019, a expectativa é que o evento reúna uma média de 15 mil pessoas, entre bailarinos, profissionais e grande público.

Em 2019, a Mostra dá continuidade aos seus objetivos de promover apresentações artísticas de companhias profissionais convidadas, revelar o talento de artistas e grupos amadores, promover a interação entre profissionais e estudantes da dança, ofertar iniciativas de formação, proporcionar espetáculos em espaços públicos e trazer para o Brasil artistas internacionais para apresentações inéditas.

Cronograma

Espetáculos da seletiva:

Dias 1º e 2 de junho, no Teatro Municipal Sefrin Filho

Sábado, às 20h. Domingo, às 18h.

Ingressos: R$ 20 (inteira) e R$ 10 (meia) à venda na Bilheteria do Teatro, duas horas do início dos espetáculos

Oficinas de aperfeiçoamento:

Balé Clássico (com Karin Chaves)

Jazz (com Juliana Caillot)

Dança Contemporânea (com Vitor Rosa)

Pilates (com Daniel Siqueira)

Local: Teatro Municipal Sefrin Filho

Valor por oficina: R$ 20