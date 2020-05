Cascavel recebe 22 mil cartões do Programa Comida Boa para distribuição

A Prefeitura recebeu, na tarde desta quinta-feira (7), 22,3 mil cartões do Programa Comida Boa, criado pelo Governo do Estado para fornecer alimentos às famílias em situação de vulnerabilidade social durante a pandemia do novo coronavírus (covid-19).

O programa será operado por meio de um voucher com QR Code, que basta apontar a câmera do celular para entrar em ação, o sistema foi feito para evitar falsificações. O valor de cada vale será de R$ 50 e a distribuição será feita pela prefeitura.

A licença do benefício, é exclusivamente para a compra de produtos da cesta básica, os recursos são do Fundo Estadual de Combate e Erradicação à Pobreza, lembrando que apenas as pessoas que forem usuárias do Cadúnico (Cadastro Único), poderão usufruir do programa.