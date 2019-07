Cascavel pronto para duelo contra Assoeva

Venâncio Aires – O Cascavel Futsal já está no Rio Grande do Sul onde neste domingo (7) busca mais uma vitória na Liga Nacional. A Serpente vem embalada após seis vitórias consecutivas na competição, sendo o único time a realizar esse feito em 2019.

A equipe paranaense tem 63% de aproveitamento e ocupa a sexta colocação da Liga, com 21 pontos. O ótimo retrospecto das últimas rodadas faz com que a Torcida Tricolor sonhe com um belo resultado jogando fora de casa. Já o elenco da Serpente tem o total conhecimento da dificuldade que é jogar contra Assoeva, finalista da LNF 2017.

O técnico Cassiano Klein não poderá contar com Humberto, Deivão e Adeirton, que estão no departamento médico. Edimar segue como dúvida para esse confronto. O ala Tricolor sofreu uma entorse no tornozelo no jogo contra o Tubarão (SC) semana passada.

O Cascavel Futsal atuou no meio de semana pelo Estadual e foi derrotado pelo Umuarama. A Serpente faz o último treino neste sábado (6) no Parque do Chimarrão, local do jogo.

A partida entre Assoeva e Cascavel Futsal será às 13h de domingo, em Venâncio Aires, com transmissão pela LNFTV.