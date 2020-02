Cascavel prepara a 1ª Feira da Mulher

Em parceria com o Conselho Municipal dos Direitos da Mulher (CMDM), a Secretaria de Assistência Social (Seaso) está organizando a 1ª Feira da Mulher, que acontece no dia 11 de março. O evento faz parte das atividades alusivas ao Dia Internacional da Mulher, comemorado em 8 de março.

O objetivo do evento é fortalecer as políticas públicas voltadas à mulher, por meio de questões que passam desde a beleza até o empreendedorismo.

Na manhã desta terça-feira (18), uma reunião na Prefeitura de Cascavel discutiu detalhes do evento. O secretário de Assistência Social, Hudson Moreschi Junior, participou do encontro que reuniu ainda representantes de universidades, Associação Cascavel Rosa, Núcleo da Mulher do Sindicato Rural Patronal, Emater, Secretaria de Política Sobre Drogas e Proteção à Comunidade, Território Cidadão, Provopar e Agência do Trabalhador.

A 1ª Feira da Mulher está marcada para o dia 11 de março, no período da tarde, em frente à Seaso, na Rua Pernambuco, 1900. O evento contará com apresentações artísticas, exposição de trabalhos feitos por mulheres atendidas pelos serviços sociais do município, orientações sobre diversos assuntos, entre outras atrações.