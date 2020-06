CASCAVEL: Prefeito determina demissão de servidor investigado pela Polícia Civil

A Prefeitura de Cascavel acaba de divulgar nota a respeito da operação deflagrada no início da manhã desta segunda-feira (1º) para investigar suspeita de fraude em licitação de reforma de unidades básicas de saúde. A nota ressalta que a prefeitura não é alvo de diligências e que o prefeito Leonaldo Paranhos determinou a demissão do servidor investigado. Confira a seguir a íntegra:

NOTA – MUNICÍPIO DE CASCAVEL

O prefeito de Cascavel, Leonaldo Paranhos, determinou a demissão imediata do servidor investigado pela Polícia Civil e está solicitando informações ao órgão policial se há outros servidores em investigação. O prefeito também solicitou ao procurador geral do Município, Luciano Braga Côrtes, para que apure as informações possíveis junto à Policia Civil para, se necessário, efetuar novas demissões e afastamentos.

Sobre a ação da Polícia Civil no caso que aponta possíveis irregularidades na reforma de unidades de saúde de Cascavel, a SESAU – Secretaria da Saúde de Cascavel – informa que NÃO foi alvo de diligência, nem mesmo na sede ou na residência de nenhum dos gestores e/ou diretores. A SESAU vem desde fevereiro/2020 encaminhando todas as informações e documentos solicitados à Polícia Civil (notas de empenho, notas fiscais, relatórios e comprovantes de pagamento) contribuindo de forma produtiva à elucidação dos fatos. A licitação ora citada, realizada ainda em 2018, é referente a reforma de 17 unidades de saúde. A SESAU, a fim de melhorar e aprimorar os processos, elaborou em março de 2020 a Norma Operacional n. 01/2020 que normatiza o controle de processos de manutenção predial das unidades básicas de saúde.