Cascavel Futsal treina para decisão pela LNF

Cascavel – O Cascavel Futsal aproveita a semana cheia de treinos de olho e um jogo encarado como decisivo pela diretoria e jogadores, neste sábado, no Ginásio da Coopavel. O compromisso com o São José (SP), às 19h, será o último dos cascavelenses na primeira fase da LNF (Liga Nacional de Futsal).

As atividades na semana começaram com bastante conversa e um vídeo sobre o time adversário na segunda-feira (19), depois da vitória por 5 a 2 sobre a Intelli, em São Carlos (SP), no fim de semana.

Tudo porque jogo de amanhã será a última oportunidade para os comandados do técnico Cassiano Klein somar pontos antes da definição dos confrontos das oitavas de final.

Na última rodada, no dia 6 de setembro, o Cascavel folgará, enquanto as demais equipes do campeonato irão à quadra. Por enquanto, o Tricolor está na quarta posição na classificação da Liga, com 31 pontos, e espera o complemento da 17ª rodada, em especial o duelo entre Tubarão e Campo Mourão, marcado para o dia 2 de setembro.

Essas duas equipes são as principais concorrentes do Cascavel na disputa pela quarta colocação. O Tubarão, 7º colocado com 27 pontos, ainda tem quatro jogos a realizar, enquanto o Campo Mourão, 5º com 30, ainda tem três partidas a realizar. O Tubarão entra em quadra hoje para receber a Intelli pela 18ª rodada, enquanto o Campo Mourão atuará em casa amanhã contra a Assoeva (9ª colocada), também pela 18ª rodada.