Cascavel Futsal tenta esquecer goleada para se concentrar na LNF

Cascavel – Goleado por 7 a 0 pelo Palmas em jogo que marcou o início do returno da Série Ouro do Paranaense, na noite de terça-feira, em Palmas, o Cascavel Futsal tenta retomar a concentração para novo desafio na temporada, desta vez contra um dos líderes da (Liga Nacional de Futsal), o Tubarão, em duelo marcado para sábado, às 19h, no Ginásio da Neva.

A equipe catarinense, atual campeã estadual em final disputada com o Joaçaba, ex-time de Cassiano Klein, atual Cascavel Futsal, chegou a liderar a classificação da LNF 2019, mas atualmente é a quarta colocada com 22 pontos, a três do líder Magnus.

Já a Serpente paranaense é quem tem o melhor aproveitamento na Liga Nacional nas últimas rodadas. Vem de cinco vitórias consecutivas, incluindo uma sobre o Magnus e outra sobre o Marechal, último adversário do Tubarão – empataram por 5 a 5.

Esses dois triunfos cascavelenses foram como visitante. Os outros três da sequência vitoriosa foram no Caldeirão da Neva, onde o Cascavel novamente espera contar com sua torcida em grande número, neste sábado.

Mais paranaenses

A 11ª rodada da Liga Nacional de Futsal será aberta amanhã com duelo paranaense, entre Marechal e Pato, às 19h30, em Marechal Cândido Rondon, e fechada segunda-feira (dia 1º) com outro duelo paranaense, entre Campo Mourão e Foz Cataratas, às 19h30. Também nesta sexta-feira, o Marreco desafiará a Intelli em São Carlos (SP), às 20h15.