Cascavel Futsal se reapresenta após título no Sul

Cascavel – O time cascavelense se reapresenta nesta terça-feira para reiniciar os treinamentos visando a uma série de partidas amistosas. No dia 23 de fevereiro enfrenta o Marreco Futsal em amistoso no Ginásio Gentil Rossatto, em Boa Vista da Aparecida. A equipe também já confirmou a presença na Copa das Cachoeiras Gigantes, em Prudentópolis, de 27 a 29 de fevereiro. Participarão desse quadrangular as equipe do Prudentópolis Futsal, Campo Mourão Futsal e CAD de Guarapuava.

O Cascavel volta para casa com o título da Copa Três Coroas, definido em partida contra o Passo Fundo, fim de semana. Com empate no tempo normal e na prorrogação, a decisão foi para os pênaltis, e a cobra levou a melhor por 3 a 2.

Participaram da Copa: Três Coroas, Cascavel Futsal, Pato Futsal, Passo Fundo, Minas Tênis e Assoeva.

Chave Ouro: Congresso técnico define competição que começa em março

Pato Branco – O congresso técnico que definiu a fórmula de disputa da Série Ouro 2020 reuniu dirigentes das 14 equipes e da Federação Paranaense de Futsal em Pato Branco. O campeonato terá início de 14 a 18 de março. Estão confirmadas na competição as seguintes equipes: Pato Futsal, Foz Cataratas, Cascavel, Campo Mourão, Umuarama, Marechal Cândido Rondon, Marreco, Dois Vizinhos, São José dos Pinhais, Ampére, Toledo, Palmas, além de Siqueira Campos e Chopinzinho, que garantiram o acesso na última temporada.

Fórmula de disputa

As 14 equipes jogarão entre si em turno único e as quatro mais bem posicionadas avançam direto para as Quartas de Final. As outras quatro vagas serão definidas do 5º ao 12º em sistema de cruzamento olímpico com jogos de ida e volta. Nos playoffs, em caso de dois resultados iguais ou uma vitória para cada lado, o classificado será definido na prorrogação do jogo da volta, com a vantagem do empate a favor do time mandante.

Não haverá mais decisão por pênaltis no Paranaense. A regra seguirá também nas Quartas de Finais, nas Semifinais e na final da competição. Os dois últimos colocados estarão rebaixados para a Série Prata.

Premiação

O campeão receberá R$ 40 mil e o vice-campeão, R$ 20 mil. O campeão também terá vaga garantida na Taça Brasil de Clubes 2021, enquanto o vice terá vaga na Copa do Brasil de Futsal 2021.

Confira os jogos da primeira rodada:

Pato Futsal x Siqueira Campos

Campo Mourão x São José dos Pinhais

Marechal Futsal x Chopinzinho

Cascavel Futsal x Palmas

Marreco Futsal x Toledo

Foz Cataratas x Ampére

Dois Vizinhos x Umuarama