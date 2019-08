Cascavel Futsal longe de casa

Depois da goleada por 7 a 2 aplicada sobre o time de São José dos Pinhais, segunda-feira (5), no Ginásio da Coopavel,o Cascavel Futsal voltará à quadra neste sábado (10) pela Série Ouro do Paranaense. O desafio será fora de casa contra o Matelândia, às 20h30, no Ginásio Olívio Biazus, pela 21ª rodada do Estadual.

Depois desse jogo, a Serpente visitará a Intelli em São Carlos (SP), na sexta-feira (16), pela Liga Nacional. Assim, só voltará a atuar diante da torcida no dia 20 (terça-feira), em clássico com o Marechal pelas primeiras posições da Série Ouro.

Pela Liga Futsal, o próximo duelo como mandante será em seguida ao confronto com os rondonenses, no dia 24, contra o São José (SP). Esses compromissos pela competição nacional serão os últimos do Cascavel Futsal na fase classificatória, pois folgará na última rodada.

A Serpente briga pelas primeiras posições tanto na tabela de classificação do Paranaense quanto da Liga Nacional. No Estadual, que terá o término da 1ª fase no fim de setembro, o Matelândia ocupa a penúltima posição, assim como o São José, na LNF. A Intelli também disputa a Liga nas últimas posições.